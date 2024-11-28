افرام بعد لقائه لودريان: ضرورة ملحّة لإنتخاب رئيس مع تحدّ إضافيّ

اشار رئيس المجلس التنفيذيّ لـ "مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام بعد لقائه الموفد الرئاسيّ الفرنسي إيف جان لودريان، الى انه "لقاء ممتاز مع السيّد لودريان. هناك شعور بضرورة ملحّة للغاية لانتخاب رئيس للجمهوريّة، بقدر ما هناك حاجة لتثبيت اتّفاق وقف إطلاق النار".

ولفت الى ات "أولويّة أخرى تُضاف إلى القائمة الطويلة للرئيس الجديد: التطبيق السليم للإتّفاق بما يتماشى مع متطلّبات المجتمع الدوليّ وكذلك مع الأطراف اللبنانيّة. تحدٍّ إضافيّ جديد!".