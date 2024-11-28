شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على رفع حصة «إس تي سي» في «تيليفونيكا الإسبانية» إلى 9.9% والان نبدء بالتفاصيل



وكانت شركة الاتصالات

وأضافت أن التغير الحاصل في ملكية إس تي سي من 9.9% (المعلن عنه مسبقاً) إلى 9.97% ناتج عن قيام تيليفونيكا في شهر أبريل 2024م بإلغاء أسهم مملوكة لها.

وتعمل إس تي سي حالياً على استكمال الإجراءات ذات العلاقة لزيادة حقوق التصويت والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال الفترة القادمة، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينه. الدمام - شريف احمد - حصلت شركة إس تي سي، اليوم، على ترخيص الاستثمار الأجنبي من مجلس الوزراء الإسباني مما يسمح لها بزيادة حقوق التصويت من 4.97% إلى 9.97% والحق في تعيين عضو في مجلس إدارة تيليفونيكا بعد استحواذها على حصة 9.9% منها.وكانت شركة الاتصالات السعودية قد أعلنت على موقع تداول السعودية، في 5 سبتمبر 2023، على حصة تبلغ 9.9% في شركة تيليفونيكا (تيليفونيكا)، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصفقة 2.1 مليار يورو (ما يعادل تقريباً 8.5 مليار ريالوأضافت أن التغير الحاصل في ملكية إس تي سي من 9.9% (المعلن عنه مسبقاً) إلى 9.97% ناتج عن قيام تيليفونيكا في شهر أبريل 2024م بإلغاء أسهم مملوكة لها.وتعمل إس تي سي حالياً على استكمال الإجراءات ذات العلاقة لزيادة حقوق التصويت والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال الفترة القادمة، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينه.