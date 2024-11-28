وفد لبناني شارك في الاجتماع الثامن للمنصة الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط حول التجارة والاستثمار في بروكسل

شارك وفد ترأسه مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر في الاجتماع الثامن للمنصة الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط حول التجارة والاستثمار، الذي انعقد في بروكسل.

وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه التجارة وسلاسل الإمداد في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، مع التركيز على تحفيز الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة تماشياً مع أولويات المنطقة. كما تطرق المشاركون إلى أهمية الرقمنة في الاقتصاد، لما لها من دور محوري في تحسين مناخ الأعمال، جذب الاستثمارات، وتعزيز التجارة الإلكترونية.

على هامش الاجتماع، بحث الوفد اللبناني مع مندوب لبنان لدى الاتحاد الاوروبي وسفير لبنان في بلجيكا السفير فادي الحاج علي، في سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين لبنان والاتحاد الأوروبي.