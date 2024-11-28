نعمة افرام: سنّ التقاعد في الجيش اللبناني ما زال قديماً وعلينا البحث في الموضوع

اشار النائب نعمة افرام الى اننا سنبحث في الأيّام المقبلة في كيفية ترجمة إتّفاق وقف إطلاق النار ومن ثمّ ندخل في زمن جديد وننتخب رئيساً.
ولفت افرام في حديث لـ "MTV"، الى ان سنّ التقاعد في الجيش اللبناني ما زال قديماً وعلينا البحث في الموضوع، ورسالتي إلى "حزب الله" هي الإلتزام بإتّفاق وقف النار
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