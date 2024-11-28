وجه وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي "تحية إكبار وإجلال لأرواح شهداء الأسرة التربوية الذين سقطوا نتيجة العدوان الاسرائيلي على لبنان وعددهم اثنين وستين شهيدا وشهيدة، أفنوا العمر في خدمة الأجيال على مقاعد الدراسة حتى قضوا على مذبح الوطن" .
وتقدم الوزير الحلبي بـ "خالص التعزية من عائلاتهم ومدارسهم وزملائهم وخصوصا من تلامذتهم ، سائلا الله، أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنانه ، وأن تكون سيرة كل منهم قدوة ومثالا يحتذى للأجيال الطالعة، في التضحية وغرس الروح الوطنية ، وبذل الذات دفاعا عن رسالة التعليم وعن القيم الوطنية والتربويّة والأخلاقية حتى الشهادة".
كانت هذه تفاصيل خبر الحلبي عزى الاسرة التربوية بـ 62 شهيدا وشهيدة "قضوا على مذبح الوطن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.