شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار المدينة الاقتصادية» توقع عقدين لإيجار أرضين بقيمة 264.4 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عقد إيجار لأرض في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالوادي الصناعي، مع شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للإطارات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الصفقة تشمل: توقيع عقد إيجار لأرض تقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك لإنشاء وتشغيل مصنع لتصنيع الإطارات الهوائية، على أن تكون مدة عقد الإيجار 20 عامًا.
وأضافت أن قيمة الصفقة تبلغ 88,683,289 ريال، مشيرة إلى أن أسباب الصفقة: استغلال الأصول المتاحة بما يعود على إيرادات الشركة بالنفع.
وستبدأ الشركة في الاعتراف بالإيرادات بدءًا من الربع الرابع من عام 2024م، وفقًا لشروط وأحكام العقد ومعايير التقارير المالية المعمول بها.
وأفادت بأن الأطراف ذات العلاقة: صندوق الاستثمارات العامة، إذ يملك ما نسبته 25% من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية، وله ملكية أيضاً في شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للإطارات.
ووقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عقد إيجار لأرض في المنطقة الاقتصادية الخاصة الواقعة في الوادي الصناعي مع شركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات.
وتشمل الصفقة توقيع عقد إيجار لأرض تقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك لإنشاء وتشغيل منشأة تصنيع وتجميع المركبات وقطع غيار المركبات، على أن تكون مدة عقد الإيجار 20 عامًا.
وتبلغ قيمة الصفقة 175,682,974 ريال، فيما تستهدف الصفقة استغلال الأصول المتاحة بما يعود على إيرادات الشركة بالنفع.
وستبدأ الشركة في الاعتراف بالإيرادات بدءًا من الربع الرابع من عام 2024م، وفقًا لشروط وأحكام العقد ومعايير التقارير المالية المعمول بها.
وأوضحت أن الأطراف ذات العلاقة: صندوق الاستثمارات العامة، إذ أنه يملك ما نسبته 25% من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية، وله ملكية أيضاً في شركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الصفقة تشمل: توقيع عقد إيجار لأرض تقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك لإنشاء وتشغيل مصنع لتصنيع الإطارات الهوائية، على أن تكون مدة عقد الإيجار 20 عامًا.
وأضافت أن قيمة الصفقة تبلغ 88,683,289 ريال، مشيرة إلى أن أسباب الصفقة: استغلال الأصول المتاحة بما يعود على إيرادات الشركة بالنفع.
وستبدأ الشركة في الاعتراف بالإيرادات بدءًا من الربع الرابع من عام 2024م، وفقًا لشروط وأحكام العقد ومعايير التقارير المالية المعمول بها.
وأفادت بأن الأطراف ذات العلاقة: صندوق الاستثمارات العامة، إذ يملك ما نسبته 25% من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية، وله ملكية أيضاً في شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للإطارات.
ووقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عقد إيجار لأرض في المنطقة الاقتصادية الخاصة الواقعة في الوادي الصناعي مع شركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات.
وتشمل الصفقة توقيع عقد إيجار لأرض تقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك لإنشاء وتشغيل منشأة تصنيع وتجميع المركبات وقطع غيار المركبات، على أن تكون مدة عقد الإيجار 20 عامًا.
وتبلغ قيمة الصفقة 175,682,974 ريال، فيما تستهدف الصفقة استغلال الأصول المتاحة بما يعود على إيرادات الشركة بالنفع.
وستبدأ الشركة في الاعتراف بالإيرادات بدءًا من الربع الرابع من عام 2024م، وفقًا لشروط وأحكام العقد ومعايير التقارير المالية المعمول بها.
وأوضحت أن الأطراف ذات العلاقة: صندوق الاستثمارات العامة، إذ أنه يملك ما نسبته 25% من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية، وله ملكية أيضاً في شركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات.