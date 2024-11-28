شكرا لقرائتكم خبر عن ممرات وإضاءة.. مواصفات مواقف ذوي الإعاقة في ”كود الطرق السعودي“ والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز السلامة

الدمام - شريف احمد - أكدت الأمانة العامة للجنة الوزارية للسلامة المرورية ضرورة الالتزام بمعايير كود الطرق السعودي المتعلقة بمواقف سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى تيسير حركتهم وضمان سهولة وصولهم إلى المرافق والخدمات المختلفة، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشمولية.وأوضحت أن هذه المواقف تم تصميمها لتكون قريبة من مداخل المباني والمصاعد، ومجهزة بمنحدرات تسهل التنقل، إضافة إلى توفير ممرات جانبية تضمن حركة مرنة وآمنة.وأكدت أهمية إضاءة هذه المواقف بشكل جيد لتعزيز السلامة وتوفير رؤية واضحة أثناء الاستخدام.وشددت اللجنة على أهمية احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم استخدام هذه المواقف من قبل غير المستحقين، مشيرة إلى أن ذلك يُعد مخالفة صريحة تؤثر على جودة حياة هذه الفئة وتحد من استقلاليتهم.وأضافت أن الالتزام بهذه المعايير يمثل جزءاً من الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على تحسين جودة الحياة وتمكين جميع فئات المجتمع.