شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الرياض» توقع اتفاقية لتنفيذ مشروع إنشاء محطة نقل كهرباء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أسمنت الرياض اتفاقية مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء (أحد الشركات التابعة للشركة السعودية للكهرباء) لتنفيذ مشروع إنشاء محطة نقل كهرباء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تهدف الاتفاقية إلى إيصال الخدمة الكهربائية لمصنع الشركة الواقع في نساح بحمل كهربائي قدره (92.2 م.ف.أ) ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل وفقاً للاتفاقية الموقعة والسارية حتى 2025/12/31م أو حتى اكتمال المشروع.
وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لعمل منظومة الطاقة ومنظومة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق مستهدفات إزاحة الوقود السائل.
وسيسهم المشروع في خفض الانبعاثات الناتجة من إنتاج الكهرباء داخل مرافق الشركة وزيادة موثوقية العمليات التشغيلية للشبكة دون أثر مالي جوهري على الشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تهدف الاتفاقية إلى إيصال الخدمة الكهربائية لمصنع الشركة الواقع في نساح بحمل كهربائي قدره (92.2 م.ف.أ) ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل وفقاً للاتفاقية الموقعة والسارية حتى 2025/12/31م أو حتى اكتمال المشروع.
وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لعمل منظومة الطاقة ومنظومة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق مستهدفات إزاحة الوقود السائل.
وسيسهم المشروع في خفض الانبعاثات الناتجة من إنتاج الكهرباء داخل مرافق الشركة وزيادة موثوقية العمليات التشغيلية للشبكة دون أثر مالي جوهري على الشركة.