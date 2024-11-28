شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين تركي الجعويني عضوا في مجلس إدارة «ساسكو» بالمقعد الشاغر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) (بالتمرير) بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات تعيين تركي بن عبدالله بن صالح الجعويني عضواً في مجلس الإدارة بالمقعد الشاغر في المجلس استكمالاً للدورة الحالية المنتهية في 29 يونيو 2028م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الجعويني، حاصل على بكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة كلاريون، كما له خبرة عملية لأكثر من 20 عاماً في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الجعويني، حاصل على بكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة كلاريون، كما له خبرة عملية لأكثر من 20 عاماً في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.