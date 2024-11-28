الاقتصاد

تعيين تركي الجعويني عضوا في مجلس إدارة «ساسكو» بالمقعد الشاغر

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) (بالتمرير) بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات تعيين تركي بن عبدالله بن صالح الجعويني عضواً في مجلس الإدارة بالمقعد الشاغر في المجلس استكمالاً للدورة الحالية المنتهية في 29 يونيو 2028م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الجعويني، حاصل على بكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة كلاريون، كما له خبرة عملية لأكثر من 20 عاماً في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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