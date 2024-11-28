شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة لـ«المطاحن العربية» بزيادة الطاقة الإنتاجية في 3 فروع والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية، صدور قرار محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي بناءً على الصلاحيات المخولة له بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي رقم (2) وتاريخ 09/11/1444هـ (الموافق 29/05/2023م) بالموافقة على تعديل الترخيص الرئيسي (02) والذي بموجبه رخصت الهيئة العامة للأمن الغذائي للشركة بتشغيل الفروع التابعة لها وفقاً للآتي:- فرع الرياض بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 854,250 طن من الدقيق بدلاً من 765,000 طن من الدقيق وذلك بزيادة تبلغ 11.7%.- فرع حائل بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 201,000 طن من الدقيق بدلاً من 180,000 طن من الدقيق وذلك بزيادة تبلغ 11.7%.- فرع جيزان بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 402,000 طن من الدقيق بدلاً من 360,000 طن من الدقيق وذلك بزيادة تبلغ 11.7%.