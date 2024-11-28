شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «غذاء السلطان» توافق على أعمال وعقود مع أطراف ذات علاقة والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تدالو

١.الموافقة على لائحة عمل مجلس الإدارة.

٢. الموافقة على لائحة لجنة المراجعة.

٣.الموافقة على لائحة سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.

٤.الموافقة على سياسة الإبلاغ عن المخالفات.

٥.الموافقة على سياسات مكافآت وبدلات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس.

٦.الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مستشارون بلا حدود للمحاماة والتي لعضو مجلس الإدارة الأمير منصور بن سعد آل سعود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد خدمات قانونية لمدة سنة ميلادية لعام 2025م، بدون شروط تفضيلية بمبلغ 70 ألف ريال.

8.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالرحمن عبدالعزيز الرسيمي والتي للرئيس التنفيذي للشركة ماجد المصباحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تنفيذ أعمال المقاولات للشركة في عام 2024م بدون شروط تفضيلية بمبلغ (1026906.69) ريال.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالرحمن عبدالعزيز الرسيمي والتي لرئيس مجلس الإدارة عارف المصباحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تنفيذ أعمال المقاولات للشركة في عام 2024م بدون شروط تفضيلية بمبلغ (1026906.69) ريال. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمنعقدة مساء أمس الأول.ووفقا لبيان الشركة على تدالو السعودية ، تضمنت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية:١.الموافقة على لائحة عمل مجلس الإدارة.٢. الموافقة على لائحة لجنة المراجعة.٣.الموافقة على لائحة سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.٤.الموافقة على سياسة الإبلاغ عن المخالفات.٥.الموافقة على سياسات مكافآت وبدلات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس.٦.الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مستشارون بلا حدود للمحاماة والتي لعضو مجلس الإدارة الأمير منصور بن سعد آل سعود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد خدمات قانونية لمدة سنة ميلادية لعام 2025م، بدون شروط تفضيلية بمبلغ 70 ألف ريال.8.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالرحمن عبدالعزيز الرسيمي والتي للرئيس التنفيذي للشركة ماجد المصباحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تنفيذ أعمال المقاولات للشركة في عام 2024م بدون شروط تفضيلية بمبلغ (1026906.69) ريال.9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالرحمن عبدالعزيز الرسيمي والتي لرئيس مجلس الإدارة عارف المصباحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تنفيذ أعمال المقاولات للشركة في عام 2024م بدون شروط تفضيلية بمبلغ (1026906.69) ريال.