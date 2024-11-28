شكرا لقرائتكم خبر عن أذكى متداول في العالم.. هذه وصية الملياردير الأمريكي وارن بافيت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المليادير الأمريكي، وارن بافيت، المعروف بكونه أذكى متداول في العالم، عن خطته لما بعد رحيله عن عالمنا بشئ أكبر من التفصيل، حيث تعهد بالاستمرار في التبرع بثروته وتقسيمها بشكل يحافظ عليها من وجهة نظره، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية. رسالة بافيت إلى المساهمين في رسالة إلى المساهمين تحدث المستثمر الشهير والرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير هاثاواي" الذي يبلغ من العمر 94 عامًا عن مصير ثروته بعد موته مشيرًا إلى أنه كان يأمل ذات يوم أن تعيش زوجته الأولى الراحلة أكثر منه وتقرر كيفية توزيع ثروتهما.

تحدث بافيت بإسهابٍ بقوله:"إن الزمن ينتصر دائماً ولكنه قد يكون متقلباً بل وقد يكون ظالماً وقاسياً في بعض الأحيان ينهي حياته عند الولادة أو بعدها بفترة وجيزة وفي أحيان أخرى ينتظر قرناً أو نحو ذلك قبل أن يزوره وحتى الآن كنت محظوظاً للغاية ولكن بعد فترة وجيزة سوف يأتيني". وصية بافيت إلى أبنائه في الرسالة التي بلغت نحو 1300 كلمة قال بافيت إنه يأمل أن يعيش أبناؤه الثلاثة -سوزي وهوارد وبيتر بافيت، الذين تتراوح أعمارهم بين الستينيات والسبعينيات- فترة كافية لاتخاذ قرار بشأن القضايا الخيرية التي سيتبرع لها والدهم بثرواته من أجلها.

وعندما يتوفى بافيت سيُطلب منهم اتخاذ قرار بالإجماع بشأن كيفية التبرع بثروته.

ولكن في حالة عدم تمكن أبناؤه من تحديد مصير ثروته فقد عين بافيت أيضًا ثلاثة أمناء محتملين لخلافته. ولم يذكر أسماءهم في الرسالة.

وبموجب رؤية بافيت فسيوزع أبناءه ثروته في غضون عشر سنوات بعد وفاته كما عين أمناء (يعرفهم أبناؤه) على الثروة لأنه من المحتمل أن يموت أبناءه قبل أن يوزعوا ثروته بالكامل. توزيع أسهم بافيت كما أعلن بافيت أنه سيحول 1600 سهم من الفئة أ من شركته إلى 2.4 مليون سهم من الفئة ب والتي تتمتع بحقوق تصويت أقل.

ومن بين هذه الأسهم، سيتم التبرع بـ 1.5 مليون سهم لمؤسسة "سوزان تومسون بافيت" التي سميت على اسم زوجته الأولى الراحلة و300 ألف سهم لثلاث مؤسسات أخرى يقودها أبناؤه - تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.2 مليار دولار.

تضاف هذه التبرعات إلى الهدايا السنوية المقدمة إلى المؤسسات العائلية الأربع فضلاً عن مؤسسة "بيل وميليندا جيتس".

ومنذ عام 2006، تعهد بافيت بالتبرع بثروته بشكل مطرد والتي تقدر بنحو 150 مليار دولار وفقًا لشبكة بلومبرج الأمريكية ذاكرًا إن بقية ثروته سيتم التبرع بها بعد وفاته. اتباع تقليد بافيت وكما يفعل عادة، جدد المستثمر وارن بافيت تقليده في عيد الشكر بالتبرع من خلال توزيع أكثر من 1.1 مليار دولار من أسهم شركة بيركشاير هاثاواي على أربع مؤسسات تابعة لعائلته، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية.

اقرأ أيضاً: خطأ الشاطر بـ1000.. ما علاقة وارن بافيت بانهيار الأسهم العالمية؟ سر ثروة بافيت كان سر بناء مثل هذه الثروة الهائلة لبافيت بمرور الوقت هو قوة الفائدة المركبة والنمو المطرد لتكتل بيركشاير الذي قاده بافيت من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الذكية مثل شراء مليارات الدولارات من أسهم أبل حيث استمرت مبيعات آيفون في دفع النمو في تلك الشركة.

لم يبع بافيت أيًا من أسهم بيركشاير على مر سنوات كما قاوم أيضًا فخاخ الثروة مفضلًا الاستمرار في العيش في نفس منزل أوماها الذي اشتراه قبل عقود وقيادة سيارات فاخرة معقولة الأثمان. وارن بافيت وصدارة أثرياء العالم بحسب ياهو فاينانس، فلو لم يتبرع بافيت وزوجته الأولى بأي من أسهمهما في بيركشاير لكانت ثروة العائلة تساوي ما يقرب من 364 مليار دولار وهو ما كا سيجعله بسهولة أغنى رجل في العالم ـلكن بافيت قال إنه ام يشعر بأي ندم على عطائه على مر السنين.

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واستنادًا إلى البيانات المالية المجمعة لشركة "بيركشاير هيثواي" باع بافيت أسهمًا أكثر مما اشتروه لمدة ثمانية أرباع متتالية (تعود إلى 1 أكتوبر 2022) بإجمالي 166.2 مليار دولار بل إنه وعلى مدار العام الماضي المنتهي في 30 سبتمبر باعت شركة بيركشاير هاثاواي 615,560,382 سهمًا من الأسهم مع آبل مما أدى إلى خفض حصته في ثاني أكبر شركة في وول ستريت بنسبة مذهلة بلغت 67%، وفق ما ذكر موقع ذا موتلي فوول. استثمارات بافيت في "بيركشاير" ورغم ذلك حتى بعد التخلص من 615.56 مليون سهم من أسهم بيركشاير في شركة آبل فلا تزال هذه الحصة هي الأكبر لشركة بيركشاير بنحو 25 مليار دولار من حيث القيمة السوقية.

وفي ظل إن بافيت باع الكثير من أسهم آبل فإنه يتجه نحو "دومينوز بيتزا" التي تعد واحدة من الأسهم الأكثر أداءًا في وول ستريت منذ طرحها العام الأولي في عام 2004 حيث إنه ومنذ ظهورها لأول مرة في 13 يوليو 2004 ارتفعت الأسهم بنسبة تزيد عن 7000%.