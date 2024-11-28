الاقتصاد

محمد عطار رئيسا لمجلس إدارة «أنعام القابضة».. وحسان اليماني نائبا

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة تعيين محمد عطار رئيسا لمجلس الإدارة، وم. حسان اليماني نائبا لرئيس المجلس.
وكانت نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقدة في 7 نوفمبر الحالي، شهدت انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة لدورته الجديدة والتي تبدأ أعمالها اعتباراً من 28 نوفمبر 2024 م ولمدة أربع سنوات وتنتهي في 27 نوفمبر 2028م.
وقرر المجلس تعيين لجنة المكافآت والترشيحات برئاسة أيوب العمراني، وعضوية كل من: محمد عطار، ورائد كاتي.
ووافق المجلس على تعيين لجنة المراجعة برئاسة أحمد مراد، وعضوية كل من: رائد كاتي، وخالد البواردي.
وقرر المجلس تعيين امين سر مجلس الإدارة ، وممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
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