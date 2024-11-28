ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن البابا فرنسيس قال اليوم إنه يخطط لزيارة مدينة إزنيق التركية العام المقبل بمناسبة الذكرى السنوية للمجمع الأول للكنيسة المسيحية.
ونقل عن البابا قوله "خلال العام المقدس، ستتاح لنا الفرصة أيضا للاحتفال بالذكرى السنوية 1700 للمجمع المسكوني العظيم الأول، مجمع نيقية. أخطط للذهاب إلى هناك".
كانت هذه تفاصيل خبر البابا فرنسيس يعتزم زيارة تركيا في 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.