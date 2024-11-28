البابا فرنسيس يعتزم زيارة تركيا في 2025

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"‭ ‬أن البابا فرنسيس قال اليوم إنه يخطط لزيارة مدينة إزنيق التركية العام المقبل بمناسبة الذكرى السنوية للمجمع الأول للكنيسة المسيحية.

ونقل عن البابا قوله "خلال العام المقدس، ستتاح لنا الفرصة أيضا للاحتفال بالذكرى السنوية 1700 للمجمع المسكوني العظيم الأول، مجمع نيقية. أخطط للذهاب إلى هناك".