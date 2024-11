شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اكتشاف صفحة مفقودة.. مقاطعة أمريكية تطبع بطاقات اقتراع طارئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طبعت مقاطعة بولاية ألاباما الأمريكية اليوم الثلاثاء، بطاقات اقتراع طارئة بعد اكتشاف صفحة مفقودة فى البطاقات التى جرى استلامها.

وقال أندرو ويذينتون قاضي الإشهاد والتوثيق في مقاطعة سانت كلير، إنه جرى اكتشاف المشكلة صباح اليوم عندما تم فتح أكياس بطاقات الاقتراع المختومة في مراكز الاقتراع، واُكتشف أن العديد منها كانت تفتقد الصفحة الخلفية التي تحتوي على التعديلات المقترحة على الدستور.

وأضاف "ويذينتون" أن الأمر بدا وكأنه خطأ في الطباعة، موضحًا أن بطاقات الاقتراع التى كان من المقرر استخدامها كان قد جرى تدقيقها قبل الطباعة وكانت صحيحة.

وأكد مكتب وزير خارجية ولاية ألاباما أنه يجري الآن طباعة بطاقات اقتراع طارئة.