غالانت بعد إقالته: أمن إسرائيل كان وسيبقى دائمًا مهمتي في الحياة

أكّد وزير الدّفاع الإسرائيلي ​يوآف غالانت​، في تصريح بعد إقالته، أنّ "أمن إسرائيل كان وسيبقى دائمًا مهمّتي في الحياة".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة بأنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أقال غالانت، وعيّن وزير الخارجيّة يسرائيل كاتس بدلًا منه".