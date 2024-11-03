البيان الختامي للمؤتمر الوزاري التركي الإفريقي: ندعو إسرائيل إلى وقف هجومها على لبنان وسحب قواتها

دعا البيان الختامي للمؤتمر الوزاري التركي الإفريقي "إسرائيل إلى وقف هجومها على لبنان وسحب قواتها"، مرحبا "بجهود الوساطة المصرية والقطرية والأميركية لحل أزمة غزة". ودان البيان الختامي للمؤتمر الوزاري التركي الإفريقي "استهداف إسرائيل العشوائي للمدنيين في غزة"، مؤكدا على دور الأونروا الأساسي لتقديم المساعدات لدولة فلسطين. كما دان المؤتمر في بيانه "انتهاك إسرائيل لسيادة لبنان وسلامة أراضيه وتهجير مليون شخص".

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