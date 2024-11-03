أميركا تُرسل قاذفات "بي-52" للمنطقة دفاعا عن إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - قررت الولايات المتحدة الأميركية، مساء أمس الجمعة، نشر قدرات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط، وذلك دفاعًا عن إسرائيل، في ظل تخوّف من استهداف إيراني لأفراد أو مصالح أميركية في المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، قال الوزير لويد أوستن: "يواصل القول بوضوح إنه إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو المجموعات التابعة لها هذه اللحظة لاستهداف الأفراد أو المصالح الأميركية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا".

اقرأ أيضا/ المُرشد الإيراني يتوعّد إسرائيل وأميركا بـ "رد صارم"

وتشمل هذه القدرات العسكرية الجديدة وسائل دفاع ضد الصواريخ البالستية وطائرات مقاتلة وقاذفات قنابل من طراز "بي-52" وأنواع أخرى من الطائرات العسكرية من بينها طائرات التزود بالوقود قاذفات استراتيجية بعيدة المدى.

اقرأ أيضا/ مكان: العملية البرية في لبنان تُشارف على الانتهاء

وتأتي التعزيزيات العسكرية من الولايات الأميركية، وسط تقديرات إسرائيلية بـ "هجوم إيراني على إسرائيل من العراق خلال أيام بمئات المسيّرات والصواريخ البالستية"، بحسب تقرير لموقع "واللا" الإلكترونيّ، نُشر يوم الخميس الماضي.

وفي إشارتها لإعلان البنتاغون نشر "التعزيزات العسكرية الأميركية"، ذكّرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن الإدارة الأميركية "تقوم، بشكل متكرر، بارسال القاذفة "بي-52"، ذات القدرة النووية إلى الشرق الأوسط، كتحذير واضح لإيران".

المصدر : عرب 48