"ستاندرد أند بورز" رفعت تصنيف تركيا الائتماني إلى "-BB" مع نظرة مستقبلية مستقرة

رفعت وكالة التّصنيف الائتماني الدّوليّة "ستاندرد آند بورز"، تصنيف ​تركيا​ الائتماني من "+B" إلى "-BB"، مع تعديل نظرتها المستقبليّة من "إيجابيّة" إلى "مستقرّة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "موقف السّياسة النّقديّة المتشدّد للبنك المركزي التّركي، سمح بتحقيق استقرار اللّيرة، وخفض التّضخّم، وإعادة بناء الاحتياطيات، وإلغاء اعتماد النّظام المالي بالدّولار"، لافتةً إلى "تراجُع هوّة المدّخرات بين تركيا وبقيّة دول العالم، ويتجلّى ذلك في انخفاض نسبة عجز الحساب الحالي بواقع 4 نقاط تقريبًا منذ عام 2022".

وركّزت الوكالة على أنّ "التوقّعات مستقرّة، ما يعكس المخاطر المتوازنة على مدى الأشهر الـ12 المقبلة لخطط السّلطات الطّموحة، للحدّ من التّضخّم الّذي لا يزال مرتفعًا، وإدارة توقّعات أجور العمّال وإعادة التّوازن إلى الاقتصاد التّركي"، مؤكّدةً "إمكانيّة رفع تصنيف تركيا في حال إحراز مزيد من التّقدّم في خفض التّضخّم، إلى خانة الآحاد واستعادة الثّقة باللّيرة التّركيّة على المدى الطّويل، وضمن نطاق أوسع في أسواق رأس المال المحليّة".