الدفاع المدني أعلن المهمات المنفذة منذ مساء أمس: انتشال 3 شهداء في يونين وجريح بالنبطية

لفتت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في وزارة الدّاخليّة والبلديّات، إلى أنّ "المهمّات المنفّذة منذ مساء أمس الجمعة وحتّى السّاعة من صباح اليوم السّبت، جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، هي:

* ضاحية بيروت الجنوبيّة

مستديرة الكفاءات:

- إخماد حريق بؤرة لقطع السّيّارات المستعملة و"كافيه"، بعد أن اندلعت النّيران للمرّة الثّانية في الموقع المستهدف نفسه.

* محافظة بعلبك

يونين:

- انتشال جثامين 3 شهداء من تحت الأنقاض.

* محافظة النبطية:

مدينة النبطية:

- سحب جريح من تحت الأنقاض، جرّاء تعرّضه لغارة إسرائيليّة، ونقله إلى مستشفى النّجدة الشّعبيّة.

* محافظة الجنوب:

- إخماد حريق شقّة من مبنى سكني في مدينة صور قرب المدرسة الإنجيليّة، بعد أن اندلعت النّيران فيها للمرّة الثّانية.

* خدمات عامّة: تأمين المياه إلى مراكز إيواء النّازحين في العديد من المناطق".