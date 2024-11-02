لفتت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الدّاخليّة والبلديّات، إلى أنّ "المهمّات المنفّذة منذ مساء أمس الجمعة وحتّى السّاعة من صباح اليوم السّبت، جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، هي:
* ضاحية بيروت الجنوبيّة
مستديرة الكفاءات:
- إخماد حريق بؤرة لقطع السّيّارات المستعملة و"كافيه"، بعد أن اندلعت النّيران للمرّة الثّانية في الموقع المستهدف نفسه.
* محافظة بعلبك
يونين:
- انتشال جثامين 3 شهداء من تحت الأنقاض.
* محافظة النبطية:
مدينة النبطية:
- سحب جريح من تحت الأنقاض، جرّاء تعرّضه لغارة إسرائيليّة، ونقله إلى مستشفى النّجدة الشّعبيّة.
* محافظة الجنوب:
- إخماد حريق شقّة من مبنى سكني في مدينة صور قرب المدرسة الإنجيليّة، بعد أن اندلعت النّيران فيها للمرّة الثّانية.
* خدمات عامّة: تأمين المياه إلى مراكز إيواء النّازحين في العديد من المناطق".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني أعلن المهمات المنفذة منذ مساء أمس: انتشال 3 شهداء في يونين وجريح بالنبطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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