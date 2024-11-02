ذكرت القناة 12 الإسرائيليّة، أنّ "مسيّرةً سقطت في مصنع في بلدة أخزيف بالجليل الغربي"، فيما كشفت هيئة البث الإسرائيليّة عن "سقوط مسيّرة بشكل مباشر في مصنع شمالي مدينة نهاريا".
في السّياق، أفادت القناة 13 الإسرائيليّة، بـ"إطلاق نحو 4 مسيّرات من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، والجيش نجح في اعتراض واحدة"، فيما أعلن موقع "واللا" العبري أنّ "الجيش الإسرائيلي أطلق صواريخ اعتراضيّة باتجاه مسيّرات تسلّلت إلى خليج حيفا".
وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى أنّ "صفّارات الإنذار تدوي منذ نحو نصف ساعة في أعماق الجليل، قرب قاعدة رمات دافيد الجوّيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: سقوط مسيّرة بشكل مباشر في مصنع في "أخزيف" شمالي نهاريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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