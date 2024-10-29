إصلاح الاعطال في الشبكة الكهربائية في صور جراء الغارات الاسرائيلية

استكملت فرق الصيانة في شركة مراد لخدمات الكهرباء بالتعاون مع عمال بلدية صور إصلاح الأعطال في الشبكة الكهربائية في مدينة صور، بعد تضررها جراء الغارات الاسرائيلية التي استهدفت وسط مدينة صور يوم أمس.

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