شكرا لقرائتكم خبر عن «كيمانول» توقع اتفاقية لتوريد الغاز الصناعي مع «إير برودكتس» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول)، اليوم، اتفاقية توريد مدتها 20 عاما، مع شركة إير برودكتس - قدرة Air Products Qudra.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية لتوريد الغاز الصناعي اللازم لاحتياجات مشروع توسعة الميثانول الجاري تنفيذه حالياً، ويبلغ الإطار الزمني المتوقع لتنفيذ مشروع التوريد حوالي 18 شهرًا.
ونوهت بتحديد الأثر المالي للمشروع بمجرد تنفيذه ووفقاً لظروف السوق السائدة في تاريخ بدء تشغيل المشروع.
وأشارت إلى أنها ستعلن لاحقاً عن أي مستجدات أخرى في حينه.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية لتوريد الغاز الصناعي اللازم لاحتياجات مشروع توسعة الميثانول الجاري تنفيذه حالياً، ويبلغ الإطار الزمني المتوقع لتنفيذ مشروع التوريد حوالي 18 شهرًا.
ونوهت بتحديد الأثر المالي للمشروع بمجرد تنفيذه ووفقاً لظروف السوق السائدة في تاريخ بدء تشغيل المشروع.
وأشارت إلى أنها ستعلن لاحقاً عن أي مستجدات أخرى في حينه.