شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار ارتفاع أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي خلال تعاملات يوم الاثنين، رغم أن تجنب إسرائيل مهاجمة أهداف نووية او نفطية في إيران حدت من صعود المعدن الأصفر.

في الوقت نفسه، دعم ضعف الدولار، الذهب أمام العملات الرئيسية.

وفي حين ارتفع مؤشر قيمة العملة الأمريكية إلى 57ر104 نقطة في التعاملات الآسيوية، عاود التراجع في بداية تعاملات نيويورك إلى 12ر104 نقطة، ثم استقر عند مستوى 27ر104 نقطة في تعاملات الظهيرة.

ترقب بيانات التضخم

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم وإجمالي الناتج المحلي وسوق العمل في الولايات المتحدة والمقرر نشرها في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.



في الوقت نفسه، من المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي خلال اجتماع مراجعة السياسة النقدية في الأسبوع المقبل، خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

أسعار المعادن النفيسة

وارتفع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم بمقدار دولارين، أي بنسبة 07ر0% إلى 90ر2742 دولار للأوقية. كما ارتفع سعر الفضة بمقدار 227ر0 دولار، أي بنسبة 68ر0% إلى 830ر33 دولار للأوقية.

وتراجع سعر النحاس بمقدار 0090ر0 دولار، أي بنسبة 21ر0% إلى 3305ر4 دولار للرطل.