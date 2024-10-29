شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 8 ملايين يورو منحة من الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة والان مع تفاصيل الخبر

تشهد المرحلة الحالية تطورًا كبيرًا فى العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفنى للعديد من المشروعات التى يجرى تنفيذها فى المحافظات المختلفة فى ضوء أولويات ومستهدفات الدولة بالعديد من القطاعات، من بينها: الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات؛ وغيرها من القطاعات الرئيسية.

وأوضح تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ان الاتحاد الأوروبيّ قدم منحة لمساندة الأجيال القادمة" قدرها 8 ملايين يورو.

واشار التقرير إلى أنه فى إطار الشراكة طويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، والتى يتم من خلالها تعزيز جهود التنمية فى العديد من المجالات ذات الأولوية.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق التمويلى لبرنامج "دعم الأتحاد الأوروبى لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبى بمنحة قدرها 8 ملايين يورو، يهدف إلى دعم النهج الوطنى لنظم حماية الطفل فى مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، إلى جانب تحسين سبل وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة وكذلك توفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال تشمل حماية الطفل وتضمن حقوقه المختلفة مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية والسكن، وغيرها من الخدمات.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، ستواصل دورها فى تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.