شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: جرائم الاحتلال تهدد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن حملة تطعيم الأطفال ضد فيروس شلل الأطفال شمال قطاع غزة معرضة للفشل، في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شمال القطاع لليوم 23 على التوالي، محذرة من عواقب عدم تلقي الأطفال للتطعيم على المنظومة الصحية وحياة الأطفال.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على تجمع للفلسطينيين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة يوم الاثنين، إلى 11 شهيدًا والعديد من الجرحى.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن من بين الشهداء 4 أطفال، وجرحى وصفت حالتهم بالخطيرة. قصف تجمع للفلسطينيين كما استشهد 6 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم أطفال، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، استهدف تجمعًا للفلسطينيين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي يو الاثنين على قطاع غزة إلى 32 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء، منهم 15 شهيدًا في شمال القطاع.

ترافق ذلك مع استمرار القصف الجوي والمدفعي المكثف على شمال مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع.