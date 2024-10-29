شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشروعات بـ3.5 مليار جنيه فى حياة كريمة ومرافق عامة بمختلف المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

كشفت المؤشرات المالية لشركة العبد العامة للمقاولات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تحقيق حجم عمل يصل لنحو 3.5 مليار جنيه ،مقارنة بحجم عمل مستهدف يبلغ 3.2 مليار جنيه خلال العام المالى 2023-2024 أغلبها في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمختلف المحافظات.

كما حققت الشركة 252 مليون جنيه مجمل ربح مقارنة بـ 233 مليون جنيه مستهدف وبلغ صافى الربح خلال العام المالى الماضى نحو 114 مليون جنيه حيث يبلغ مجمل الربح نسبة 7% من الإيراد.

وناقش مجلس إدارة الشركة برئاسة المهندس على الصاوى، رئيس مجلس الإدارة بحضور المهندس سعيد فتوح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي المؤشرات النهائية لميزانية العام المالى الماضى ،تمهيدا لتحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية للشركة الفترة المقبلة ، حيث بلغ معدل العائد على الاستثمار نسبة 22.6% ،فيما تبلغ نسبة الأجور إلي اجمالي الإيراد نسبة 5.7% في الوقت الذى بلغت القيمة المضافة الصافية نحو 384 مليون جنيه العام المالى الماضي.

ووفق المؤشرات تطور متوسط إنتاجية العامل لـ 1.7 مليون جنيه مقابل 1.5 مليون جنيه مستهدف سنوي بنهاية 30 يونيو 2024 .