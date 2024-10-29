شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. إنجازات ملموسة لهيئة الترفيه خلال الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للترفيه (GEA) أبرز إنجازاتها في تقرير الربع الثالث لعام 2024، إذ أقامت 536 فعالية في مختلف مناطق المملكة، بإجمالي حضور 8.3 ملايين زائر.

كما ارتفع عدد طلبات التراخيص خلال الفترة إلى 9 آلاف ترخيص، ما يشير إلى نمو بنسبة 20%، مقارنة بالربع الماضي، إذ بلغ عدد الطلبات 7498 طلبًا.

عدد التراخيص

وأفاد التقرير بأن عدد التراخيص الصادرة بلغ 1827 ترخيصًا في الربع الثالث، بزيادة نسبتها 5.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشملت هذه التراخيص الفعاليات الترفيهية 481 ترخيصًا، والعروض الترفيهية 412 ترخيصًا، والعروض الحية في المطاعم والمقاهي 567 ترخيصًا، إضافة إلى 82 ترخيصًا لتنظيم وإدارة الحشود.

كما سجلت الهيئة 5225 شركة تعمل في القطاع الترفيهي، وارتفع عدد المدن الترفيهية المرخصة إلى 106 مدن.

الرقابة والتفتيش

وعلى صعيد الرقابة والتفتيش أجرت الهيئة 21,749 ألف زيارة رقابية خلال الربع الثالث، ما يمثل زيادة بنسبة 3.9% مقارنة بالربع السابق.



وأوضح التقرير أن الرياض كانت في صدارة المدن من حيث عدد الزيارات الرقابية، إذ سجلت 7108 زيارات، تلتها مكة المكرمة بـ6222 ألف زيارة.

جودة الخيارات الترفيهية

وفي دور الهيئة العامة للترفيه لرفع جودة الخيارات الترفيهية لضمان الحصول على أنشطة ترفيهية ذات مستوى احترافي عالٍ، فقد صنفت الهيئة أكثر من 250 مستثمرًا في قطاع الترفيه، و455 نشاطًا ترفيهيًا، ضمن برامجها في تصنيف الأنشطة الترفيهية والمستثمرين.

ويُعد هذا النمو في الأداء التنظيمي والترفيهي مؤشرًا على الجهود المبذولة لتعزيز القطاع الترفيهي في المملكة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.