شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. مقتل شخصين وتدمير منزل في انفجار غازي بتكساس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل شخصان وتعرض منزل للتدمير في انفجار غازي وقع صباح اليوم الاثنين في منطقة سكنية شمال دالاس بولاية تكساس الأمريكية، ويعتقد المحققون أن الانفجار نجم عن تسرب غاز البروبان.

وتلقى رجال الإنقاذ البلاغ في الساعة 19:01 من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، بعد أن أبلغ الناس عن سماع "دوي" قوي في فان ألتستاين، بولاية تكساس، واندلع حريق وجرى إخماده بعد عدة ساعات. مصرع شاغليّ المنزل وقال جون ويدا، مسؤول الإطفاء في مقاطعة جرايسون، إن شاغليّ المنزل كانا بداخله عندما وقع الانفجار، وأنه عُثر على جثتيهما بين الحطام، وأُرسلت الجثتان إلى مكتب الطب الشرعي في دالاس للتشريح.

ويجري في المنزل استخدام أجهزة تعمل بالبروبان، ما تسبب في الانفجار الذي عدّه المحققون حادثًا عرضيًا.

وقال ويدا في بيان:"يبدو أن هناك تسربًا محتملًا للبروبان داخل المبنى أدى إلى الانفجار".

وأضاف أن مكتبه وهيئة سكة حديد تكساس يجريان تحقيقًا في الحادث.

وتقع فان ألتستاين على بعد نحو 89 كيلومترا شمال دالاس.