شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الأمطار ترسم لوحات طبيعية مبهجة في الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بعواصف رعدية.

وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات, بلجرشي، والعقيق، وبني حسن، والقرى، والمندق، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والمراكز التابعة لها. أمطار الباحة كما شملت عددًا من منتزهاتها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.



كان أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية وجريان للسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية.

