شكرا لقرائتكم خبر عن 2710 قتيلًا.. استمرار ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال على لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية يوم الاثنين، ارتفاع عدد القتلى جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023، إلى 2710، في حين ارتفعت الإصابات إلى 12 ألفا و592.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان يوم الاثنين، أن حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان أمس بلغت 38 قتيلًا و 124 جريحًا". 179 غارة جوية وأفاد تقرير لجنة الطوارئ الحكومية عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، بتسجيل 179 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية، تركزت معظمها على الجنوب والنبطية، ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 11340 اعتداء.

واستمرت حركة النزوح منذ 23 سبتمبر الماضي، ووصل العدد الإجمالي للنازحين إلى 189298 نازحًا (43616 عائلة) في مراكز الايواء، وسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت.

وحتى الآن جرى فتح 1114 مركزًا لاستقبال النازحين، منها 935 مركزًا وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.