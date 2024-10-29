شكرا لمتابعة خبر عن حاولت تنصير السعوديين .. ثم عادت لأمريكا وأعلنت إسلامها.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو متداول، حديث لسيدة تدعى ديزى عملت بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة وحاولت تنصير السعوديين .. ثم عادت لأمريكا وأعلنت إسلامها.

وقالت ديزى: “نشأت فى عائلة كاثوليكية كان بها اعمامى واخوتى رهبان، ونذهب إلى الكنيسة باستمرار، وكانت اشترى تعلمنا ان الاسلام دين فى غاية الهمجية وبه الكثير من العنف والقسوة وأتباعه لا يعرفون عيسى وليست بداخلهم سلتم”.

وتابعت: “عرضت على وظيفة فى سفارة بلدى بالمملكة حيث عملت فى رعاية الاطفال بمرحلة ما قبل المدرسة، وحملت فى حبيبتى الكثير من الأناجيل والدوريات، وفى المطار طلب منى التحفظ عليها لليوم التالى حتى يتاكدوا ان بها كتب مقدسة وخشيت من ذلك لكنى فوجئت فى اليوم التالى انتى اخذتها بدون اى مشكلة”.

وأضافت: “عندما وصلت المملكة ارونى معجزات عيسى أكثر مما تعلمت وصاروا يعلمونى عنه أكثر مما تعلمته طوال حياتى وانا مسيحية، كما علمونا عن مريم وأحببت سورة مريم”.

واختتمت: “عندما عدت إلى وطنى كان عليا ان أواجه القس الذى قال انى مجنونة وعائلتى واخبرتهم انا تعلمته عن عيسى وانتى أصبحت مسلمة، وصرت اعلم الكثيرون عنه”،

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