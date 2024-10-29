مروان البرغوثي يتعرض لاعتداء خطر في السجون الإسرائيلية

تعرّض القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي لاعتداء وحشي وخطر من جانب إدارة السجون الإسرائيلية في ايلول الماضي، وفق ما ذكرت منظمات غير حكومية تتابع شؤون المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

واوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، بان "وحدات القمع في السجون قامت باعتداء وحشي على البرغوثي في زنزانة العزل الانفرادي بتاريخ التاسع من ايلول الماضي مستخدمة أدوات قمع وضرب مختلفة"، ووقعت الحادثة في سجن مجدو في شمال إسرائيل.

وحصلت المنظمتان على هذه المعلومات من محامي هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية الذي تمكّن من زيارة البرغوثي أمس الأول الأحد بعد انقطاع بسبب منعه من الزيارة لمدة ثلاثة أشهر، وفق ما أفاد نادي الأسير وكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب البيان، تسبّب الاعتداء الذي تعرّض له البرغوثي "بإصابات في جسده وأضلاعه وأطرافه، ونزيف في أذنه اليمنى وجرح في ذراعه اليمنى وآلام في ظهره".