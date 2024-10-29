شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يطلق بنك أسئلة خاص باللغة الإنجليزية لمختلف المراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق قطاع المعاهد الأزهرية بنك أسئلة لمناهج اللغة الإنجليزية للمستوى الرفيع (Treetops - GenZ - Paragons) والذي يعد أداة تعليمية فعالة لطلاب الأزهر الشريف من الصف الأول الابتدائي حتى الثاني الثانوي.

كما دشن القطاع بنك أسئلة خاصة لمنهج "ومضة من الوحي" (A Glimpse of Revelation) للمرحلة الثانوية من الصف الأول إلى الصف الثالث الثانوي.

ويُسهم بنك الأسئلة في تسهيل عملية التعلم والتقييم، ويعزز من قدرة الطلاب على فهم المحتوى التعليمي بعمق. وتأتي هذه الأداة التعليمية لتُمكّن المعلمين من تصميم اختبارات متناسبة مع مستوى الطلاب، تساعدهم في تحديد نقاط القوة والضعف بدقة، وتتيح لهم الاستعداد الأمثل لاختبارات نهاية العام.

ويمثل هذا المشروع خطوة نحو تحقيق رؤية الأزهر الشريف في تحسين جودة التعليم، حيث يوفر بنك الأسئلة مرجعًا مرنًا يتيح للمعلمين تصنيف الأسئلة وفق مستويات الصعوبة والمحتوى، مما يسهم في تحقيق تعليم شامل يلبي الفروق الفردية بين الطلاب.

ويوفر هذا البنك تدريب يهيئ الطلاب لشكل وطبيعة الاختبارات ويعزز من ثقتهم بها، بما يُحقق أهداف التعليم ويعمق من أثره، ويشجع الطلاب على حب العلم. للاطلاع على بنوك الأسئلة، يمكنكم زيارة الرابط التالي.