شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة العاشرة.. بيع صقرين بأكثر من 300 ألف ريال في المزاد السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت الليلة العاشرة من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي 2024، الذي ينظمه النادي بمقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، حتى 15 نوفمبر المقبل، بيع صقرين بمبلغ 305 آلاف ريال.

وكانت البداية مع فرخ شاهين (طرح الشعيبة) للطواريح سعود وعلي وصالح ونواف الشنبري، وبدأت المزايدة على صقر الشعيبة بمبلغ 70 ألف ريال، وشهد منافسة كبيرة قبل بيعه بمبلغ 150 ألف ريال.

وكان ختام الليلة مع الصقر الثاني (طرح حرض)، واشترك في طرحه 8 طواريح، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 80 ألف ريال، قبل بيعه بمبلغ 155 ألف ريال.

مزايا وخدمات متكاملة

ويوفر نادي الصقور السعودي العديد من المزايا والخدمات المتكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، إذ تستقبل فرق النادي في المناطق (الشرقية والشمالية والغربية الشمالية والغربية الجنوبية) مالك الصقر (الطاروح)، ويتكفل النادي بتأمين السكن والنقل لمُلاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد.



أكبر مزادٍ رسمي للصقور

ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التليفزيونية الناقلة، وعبر حسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي.

ويصنف مزاد نادي الصقور السعودي أكبر مزادٍ رسمي للصقور التي طرحها على أرض المملكة، إذ يعزز الموروث الثقافي والحضاري والاقتصادي للمملكة ضمن خططها لتحقيق رؤية المملكة 2030، في دعم الأنشطة المرتبطة بهواية الصيد بالصقور.

ويهدف نادي الصقور السعودي، من خلال مزاده للطرح المحلي، إلى تطوير مستوى مزادات الصقور في المملكة، لتصبح أهم المحطات لمحبي هواية الصيد بالصقور والمهتمين بتربيتها على مستوى العالم.

كما يهدف إلى تنظيم آلية بيع الصقور وشرائها في المملكة، والحفاظ على سُلالات الصقور المهددة بالانقراض من خلال منع بيعها والتوعية بعدم طرحها.