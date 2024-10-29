شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ضعف الطلب العالمي يتراجع بأسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط بشدة في تعاملات اليوم الاثنين بنحو 6%، لتصل إلى أقل مستوياتها منذ نحو 4 أسابيع، في أعقاب تجنب إسرائيل مهاجمة المنشآت النفطية والنووية الإيرانية خلال الهجوم الذي نفذته مطلع الأسبوع الحالي.
ومع اعتقاد الكثيرين أن خطر التصعيد في الشرق الأوسط تراجع، على الأقل على المدى القريب، تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي وخام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنحو 6%.
وانخفض سعر الخام الأمريكي بشدة عن مستوى 70 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعه إلى أكثر من 77 دولارًا في وقت سابق من الشهر الحالي
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت الصين نمو اقتصادها خلال الربع الثالث من العام الحالي بمعدل 6ر4% سنويًا، بعد نموه بمعدل 7ر4% خلال الربع الثاني، في حين تستهدف الحكومة الصينية نمو الاقتصاد خلال العام الحالي ككل بمعدل 5% من إجمالي الناتج المحلي.
ومع اعتقاد الكثيرين أن خطر التصعيد في الشرق الأوسط تراجع، على الأقل على المدى القريب، تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي وخام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنحو 6%.
وانخفض سعر الخام الأمريكي بشدة عن مستوى 70 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعه إلى أكثر من 77 دولارًا في وقت سابق من الشهر الحالي
ضعف الطلب في الصينكما تضررت أسعار النفط من المخاوف بشأن ضعف الطلب على الطاقة في الصين بعد صدور بيانات أظهرت تراجع الأرباح الصناعية في الصين الشهر الماضي بأسرع وتيرة لها منذ جائحة فيروس كورونا المستجد التي تفجرت في الصين أواخر 2019.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت الصين نمو اقتصادها خلال الربع الثالث من العام الحالي بمعدل 6ر4% سنويًا، بعد نموه بمعدل 7ر4% خلال الربع الثاني، في حين تستهدف الحكومة الصينية نمو الاقتصاد خلال العام الحالي ككل بمعدل 5% من إجمالي الناتج المحلي.