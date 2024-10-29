شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ضعف الطلب العالمي يتراجع بأسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.