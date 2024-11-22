حمادة هلال يُثير الجدل بمنشور غامض.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان حمادة هلال حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كتب منشوراً غامضاً، لم يكشف عن أسبابه أو تفاصيله.

ونشر حمادة عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام” صورة لكرسي، وعليها عبارة “يا ريت أهالينا ما ربّونا”، لتبدأ التساؤلات عمّا إذا كان هذا إعلاناً عن أغنية جديدة تتضمن هذه الجملة أم شيئاً آخر؟، في الوقت الذي لم يكشف فيه حمادة أي تفاصيل.

من ناحية أخرى، بدأ حمادة هلال تصوير الجزء الخامس من سلسلة “المداح”، التي حقق بها نجاحاً كبيراً خلال السنوات الماضية.

وكان المؤلف أمين جمال قد نشر عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” أول صورة من كواليس التصوير، وعلّق عليها قائلاً: “بسم الله… توكّلنا على الله المداح 5 رمضان ٢٠٢٥ بإذن الله”.

الجزء الرابع من مسلسل “المداح” والذي يحمل عنوان “أسطورة العودة” هو بطولة: حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي…، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.