هل حصل الأمير هاري على وشمه الأول؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تبين سبب زيارة الأمير هاري إلى أحد صالونات الوشم في نيويورك بوقت سابق من هذا العام، إذ ظهر أخيراً في اسكتش كوميدي عن الحصول على وشم، ترويجاً للجولة المقبلة من دورة ألعاب “إنفيكتوس”.

وأدّى الأمير هاري دور زبون متوتر يواجه احتمال حصوله على وشمه الأول من قبل المغني الأميركي جيلي رول، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتخذ هاري قراره قائلاً: “حسناً، هيا بنا”.

وفي المقابل، يكشف رول إنه سيظهر في دورة ألعاب “إنفيكتوس” التي ستقام في فانكوفر في شباط (فبراير) المقبل.

وقال الفنان الأميركي، وهو ليس غريباً على فن الوشم نفسه، إنه يريد أن يرسم وشماً للأمير على الرقبة، حيث تم تصويرهما في استوديو الوشم بـ “إيست سايد إنك”.

وقالت “بي بي سي” إن هذا الفيديو الكوميدي والوشم الوهمي يهدفان إلى جذب الانتباه لألعاب إنفيكتوس هذا الشتاء، على الرغم من أنه أمر بعيد جداً عن أي شيء من المحتمل أن تنشره القصور الملكية.