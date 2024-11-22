“راست” يعرض عالمياً وسط جدل وإحياء لذكرى هالينا هاتشينز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يشهد مهرجان سينمائي في بولندا الأربعاء عرضاً عالمياً هو الأوّل لفيلم الويسترن “راست”، الذي يتولى بطولته أليك بالدوين وشهد موقع تصويره مأساة بمقتل مديرة التصوير الأوكرانية هالينا هاتشينز.

وخلال تصوير الفيلم في نيو مكسيكو في تشرين الأول/أكتوبر 2021، شغّل بالدوين سلاحا كان يُفترض أنه يحوي رصاصاً خلبياً، غير أن ذخيرة حية انطلقت منه، مما أدّى إلى مقتل هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.

– بالدوين غائب –

وقال منظمو المهرجان السينمائي لوكالة فرانس برس إنّ أليك بالدوين “لن يكون حاضرا” في المهرجان، من دون ذكر سبب تغيّبه.

وقرّرت عائلة هالينا، أي والدتها ووالدها وشقيقتها، مقاطعة العرض الأول للفيلم، متهمين الممثل بأنه لم يعتذر لهم و”رفض تحمل مسؤولية مقتل” هيلينا.

وكتبت أولغا سولوفي، والدة الضحية، في بيان تلقته وكالة فرانس برس “بدلاً من الاعتذار وتحمّل مسؤولية أفعاله، يسعى إلى الاستفادة بغير حق من مقتل ابنتي. ولهذا السبب رفضتُ حضور المهرجان للترويج لفيلم راست”.

وسيواكب جويل سوزا عرض الفيلم في مهرجان “كاميريماج” Camerimage المقام في تورون شمال بولندا والمخصص للتصوير السينمائي ومديري التصوير.

وقال المنظمون قبل العرض الأول للفيلم “بعد نحو ثلاث سنوات من الحادثة المأساوية التي قضت بها هالينا هاتشينز يعتزم مهرجان كاميريماج إحياء ذكرى مقتلها وتذكير العالم بإرثها”.

وأضافوا أنّ الهدف يتمثل في تحقيق “حلم هالينا، التي أقنعت سوزا منذ المراحل الأولى لإنتاج راست… بضرورة أن يكون العمل حاضراً” في هذا المهرجان.

– بين الخيال والواقع –

نشأت فكرة “راست” من بحث كان يجريه سوزا على أصغر شخص شنق في الغرب الأميركي.

وطوّر سوزا وبالدوين الفكرة الأصلية إلى سيناريو يتناول قصة رجل خارج عن القانون يمتطي حصاناً لإنقاذ حفيده البالغ 13 عاماً والمُدان بحادث تم التعامل معه على أنه جريمة قتل.

وفي أعقاب المأساة التي شهدها تصوير الفيلم، حُكم على المشرفة على استخدام الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد بالسجن 18 شهراً بتهمة تحميل المسدس برصاصة حقيقية من طريق الخطأ.

وألغيت محاكمة بالدوين بتهمة القتل غير العمد بسبب خلل إجرائي، لأن النيابة العامة لم تسلّم فريق الدفاع الرصاصات المرتبطة بالملف.

واستؤنف تصوير الفيلم في مونتانا خلال العام الماضي.

– “نجمة صاعدة” –

نشأت هالينا هاتشينز المتحدرة من أوكرانيا في قاعدة عسكرية سوفياتية في الدائرة القطبية الشمالية، “محاطة بحيوانات الرنة والغواصات النووية”، على ما يذكر موقعها الالكتروني.

وبعدما درست وعملت صحافية في أوكرانيا وفي مختلف أنحاء أوروبا، انضمت إلى معهد الفيلم الأميركي المرموق (AFI) في لوس أنجليس سنة 2015. وتقدّمت بشكل سريع في صفوف المصورين السينمائيين في هوليوود.

في العام 2019، اختارتها مجلة “أميركان سينماتوغرافر” كإحدى النجمات الصاعدات في القطاع.

وفي حين أثارت مأساة مقتلها دعوات لفرض حظر تام على استخدام الأسلحة النارية في مواقع التصوير، فضلت هوليوود اختيار تدابير أقل تشدداً.

وفي الشتاء الفائت، عُدلت للمرة الأولى منذ عشرين عاماً التوجيهات التي تحكم استخدام الأسلحة في مواقع التصوير.

ومن أبرز التعديلات أن يكون المشرف على الأسلحة وحده المؤهل لتسليم سلاح إلى ممثل. وفي حالة “راست”، قال المدعون العامون إن بالدوين تلقى السلاح من المساعد الأول لمخرج الفيلم، الذي اعترف لاحقا بأنه مذنب بالإهمال.

– “تعليقات مسيئة” –

يُختتم مهرجان “كاميريماج” الذي ترأسه كايت بلانشيت الحائزة جائزة الأوسكار عام 2023، بتاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر.

وانطلق المهرجان بجدل محتدم بعدما سحبت المخرجة الفرنسية كورالي فارجا فيلمها “ذي سابستانس” The Substance الحائز جائزة في مهرجان كان عن أفضل سيناريو.

وقالت إنها اتخذت هذا القرار “بعد تصاريح مسيئة جدا وتنطوي على كراهية تجاه النساء” أدلى بها مؤسس المهرجان ماريك زيدوفيتش.

وفي مقالة أوردتها خلال هذا الشهر مجلة “سينماتوغرافي وورلد”، اعتبر زيدوفيتش أنّ الاعتراف المتزايد بالمصورات والمخرجات السينمائيات “أمر مهم جدا”. لكنه تساءل “هل سيؤدي ذلك إلى التضحية بالأعمال والفنانين ذوي الإنجازات الفنية الاستثنائية من أجل إفساح المجال أمام إنتاج سينمائي متواضع؟”.

هذا التصريح الذي اعتذر عنها زيدوفيتش لاحقاً، دفع المخرج البريطاني ستيف ماكوين لاتخاذ قرار بالتغيّب عن المهرجان، كخطوة تنديدية.