شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان" تحصد شهادة دولية في قياس مستوى النضج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت هيئة حقوق الإنسان على شهادة قياس مستوى النضج (P3M3) في إدارة المحافظ والبرامج والمشاريع، محققة بذلك المستوى الرابع من أصل 5 مستويات، بعد مضي عام ونصف على تأسيس مكتب إدارة المشاريع.

وقُدمت الشهادة في أثناء الحفل الذي أقيم بمبنى الهيئة بالرياض.

ونالت الهيئة الشهادة من Axelos البريطانية المختصة في مجال إدارة المشاريع للجهات التي تطبق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

جهود استثنائية

وأشارت Axelos إلى أن الوصول إلى المستوى الرابع خلال هذه الفترة تحقق بفضل الجهود الاستثنائية المبذولة من فريق العمل.



وأكدت أن هذا الإنجاز يعكس نضجًا عاليًا في إدارة المشاريع، ويسهم في تعزيز قدرتنا على تحقيق أهداف الهيئة المستقبلية.

وجاء تحقيق الهيئة لهذا المستوى نتيجة لجهودها في تطبيق أفضل المعايير، وحرصها على رفع مستوى النضج المؤسسي وتمكين الأعمال.