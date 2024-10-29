بوراك دينيز ونسليهان أتاغول يواصلان توثيق رحلتهما بمصر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - منذ أيام قليلة، حضرت الفنانة التركية الشهيرة نسليهان أتاغول، والفنان التركي بوراك دينيز إلى مصر، وذلك لحضور النسخة الرابعة من المعرض الدولي "الأبد هو الآن" والذي أقيم بهضبة الأهرامات، ويستمر المعرض حتى يوم 16 نوفمبر القادم، بمشاركة 12 فناناً من مختلف أنحاء العالم، وعلى مدار أيام ظهرت أتاغول في أكثر من مكان بالقاهرة، ويبدو أن زيارتهما للمحروسة قد انتهت اليوم، الأمر الذي وثقوه عبر حساباتهما الشخصية على انستغرام.

نسليهان وبوراك يتغزلان في حب مصر

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يبدو أن أتاغول وبوراك وقعوا في حب القاهرة، فمنذ قدومهما، حرصا على توثيق زيارتهما عبر منشورات على انستغرام، وصور وفيديوهات على خاصية القصص، والتي انتهت اليوم بنشر أتاغول صورة لشوارع القاهرة وعلقت عليها "إلى اللقاء مصر"، كما نشرت صورة أخرى للأهرامات، ومنشور لجلسة تصوير لها أمام الأهرامات، أرتدت بها بنطلون وقميص أبيض.

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وكانت أتاغول قد نشرت على مدار الأيام الماضية، صورة أخرى لها بمنطقة الأهرامات، وصور على كورنيش نهر النيل.

بينما نشر بوراك هو الأخر جلسة تصوير له أمام الأهرامات، وعلق عليها قائلًا: "ضائع في سحر مصر".

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نسليهان أتاغول تنشر صورها من رحلتها إلى مصر

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وفي هذا الإطار، نشرت نسليهان أتاغول على حسابها على إنستغرام صوراً التقطتها ليلاً وهي متواجدة على ضفاف نهر النيل وهي تستمتع بجماله. وعبرت عن سعادتها بهذه التجربة من خلال تعليق على الصور " رحلة على النيل".

تفاصيل عن معرض "الأبد هو الآن" بنسخته الرابعة

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ويقام معرض "الأبد هو الآن" بنسخته الرابعة، تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية المصرية وهيئة تنشيط السياحة واليونسكو، ويجمع بين 12 من كبار الفنانين التشكيليين من مصر ومن مختلف دول العالم، حيث يلتقي الفنانون مع أحد أعرق المعالم التاريخية فنياً، لتقديم أعمال فنية معاصرة تعتمد على المزج بين الحاضر والماضي، وتحاكي في الوقت ذاته التاريخ والأرض والبيئة والإنسانية.

واقتصر افتتاح النسخة الرابعة من المعرض على جولة للصحفيين والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية، لإتاحة الفرصة لهم للاطلاع عن قرب على الأعمال الفنية ونقلها للجمهور بكل مصداقية، كما قدم الفنانون المشاركون في المعرض خلال الجولة شرحاً مفصلًا عن أعمالهم من الفن المعاصر والتركيبات النحتية الضخمة، وسجل المعرض اليوم نسبة كبيرة من الحضور الجماهيري من مختلف أنحاء العالم.

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