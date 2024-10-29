بقرادونيان زار قائد الجيش وبحث معه الأوضاع العامة في البلاد

زار الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان قائد الجيش العماد جوزيف عون، حيث تم بحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان.

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