الأونروا تدين القرار المشين للبرلمان الإسرائيلي بحظر أنشطتها

دانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إقرار البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون يحظر أنشطتها في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، ووصفت الخطوة بأنها مشينة. واوضحت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما في تصريح لوكالة "فرانس برس"، "إنه لأمر مشين أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة هي أيضا أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في غزة".

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