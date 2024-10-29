مصر .. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار غزيرة في هذا التوقيت

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية على مدار 6 أيام مقبلة خلال الفترة من الثلاثاء 29 أكتوبر وحتى الأحد المقبل 3 نوفمبر 2024.

وقالت الأرصاد، في بيان، الاثنين، إنه يسود خلال هذه الفترة طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، أنه توجد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 31 أكتوبر الحالي.

واعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 01 نوفمبر 2024 توجد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة من الجمعة 01 نوفمبر إلى الأحد 03 نوفمبر.

وتوجد توقعات بسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

كما يُتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

وطالبت الهيئة، المواطنين باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة