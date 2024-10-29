اشارت قناة "المنار" الى ان حزب الله يتصدى لمحاولات التقدم الاسرائيلية في تلة الحمامص جنوب مدينة الخيام، ولفتت الى اندلاع مواجهات بين حزب الله وقوات الإحتلال عند مشارف وادي العصافير جنوب مدينة الخيام.
وتحدثت عن قصف مدفعي يستهدف حرج كفرحمام ومنطقة الخريبة غرب راشيا الفخار.
وذكرت بان "هناك تحليق لطائرات مروحية خلف خطوط الجبهة في القطاع الشرقي بعد مواجهات الخيام وتلة الحمامص".
كانت هذه تفاصيل خبر المنار: حزب الله يتصدى لمحاولات التقدم الاسرائيلية في تلة الحمامص جنوب مدينة الخيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.