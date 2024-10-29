المنار: حزب الله يتصدى لمحاولات التقدم الاسرائيلية في تلة الحمامص جنوب مدينة الخيام

اشارت قناة "المنار" الى ان حزب الله يتصدى لمحاولات التقدم الاسرائيلية في تلة الحمامص جنوب مدينة الخيام، ولفتت الى اندلاع مواجهات بين حزب الله وقوات الإحتلال عند مشارف وادي العصافير جنوب مدينة الخيام.

وتحدثت عن قصف مدفعي يستهدف حرج كفرحمام ومنطقة الخريبة غرب راشيا الفخار.

وذكرت بان "هناك تحليق لطائرات مروحية خلف خطوط الجبهة في القطاع الشرقي بعد مواجهات الخيام وتلة الحمامص".