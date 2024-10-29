الاقتصادي والـ5 نجوم.. توقعات أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف أيمن عبد اللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، عن تفاصيل أسعار جدية الحجز لبرامج الحج السياحي موسم 2025هـ.

وقال "عبد اللطيف"، في تصريحات لمصراوي، إنه من المتوقع لهذا الموسم أن تظل أسعار جدية الحجز لـ الحج 2025 مثل الموسم السابق، وهي 20 ألف جنيهًأ للبرامج الاقتصادية، و60 ألف جنيهًا للبرامج الـ5 نجوم.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أنه قد تزيد أسعار جدية الحجز لموسم الحج 2025 سواء في البرامج الاقتصادية أو الـ5 نجوم بما يتراوح بين 10 إلى 20 ألف جنيهًا، مشيرًا إلى أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على أسعار جدية الحجز النهائية.

من جانبه، قال محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، إنه من المتوقع أن تكون أسعار جدية الحجز الاقتصادي لبرامج الحج 2025 تتراوح ما بين 40 إلى 60 ألف جنيهًا، فيما تكون أسعار جدية حجز برامج الحج الخمس نجوم 2025 تتراوح ما بين 80 إلى 100 ألف جنيهًا.

وأشار إلى أن الحج 2025 يشهد إجراءات مشددة وصارمة؛ لتفادي الأخطاء التي حدثت خلال المواسم السابقة.

وفي نفس السياق، قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إنه من المتوقع أن تكون أسعار جدية الحجز لبرامج الحج 2025 نفس العام الماضي تمامًا.

وأضاف "وحيد"، أنه الضوابط المنظمة لبرامج الحج 2025 السياحي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

بدء أولى رحلات العمرة البرية غدًا.. والسياحة: الأسعار تبدأ من 25 ألف جنيه

أقل من الطيران بـ 8 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار برامج العمرة البرية 2024

مصدر يكشف حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر وبرامج العمرة 2024

تأشيرات الزيارة وضوابط جديدة.. أسعار العمرة 2024: تتجاوز 80 ألف جنيه

أبرزها تذكرة الطيران والفنادق.. أسباب زيادة برامج العمرة 2024 الاقتصادية والخمس نجوم

هل يسمح لحاملي تأشيرة الزيارة بأداء العمرة 2024؟.. السياحة تُجيب