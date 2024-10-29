الضحية الـ3 في واقعة تعدي طبيب جنسيًا على بناته: "هددني بالحرمان من التعليم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عادل

قررت النيابة العامة إحالة طبيب نساء، والمتهم بالتعدي جنسيًا على بناته الـ3 إلى محكمة الجنايات، إذ حددت جلسة 31 أكتوبر لنظر أولى جلسات محاكمته.

حصل "الخليج 365" على نسخة من تحقيقات النيابة، في القضية رقم 10367 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، في واقعة اتهام طبيب نساء بالتعدي جنسيًا على بناته الـ3 بعد تهديدهن وحبسهن ومنعهن من أي تواصل مع الآخرين.

وقالت المجني عليها الثالثة "ب. م"، في التحقيقات، إن المتهم والدها واقعها بغير رضاها في العديد من المرات بإيلاج قضيبه في فرجها، لافتة إلى أنها انصاعت له خشية من تهديده المستمر معها بمعاودة حبسها في حجرتها وحرمانها من التعليم.

وتابعت المجني عليها، أن الواقعة المصورة كانت هي المرة الأخيرة من مواقعة المتهم لها، وقيامه بهتك عرضها بالقوة في فترات مختلفة بأن كان يباغتها ويمسك بمواطن عفتها ويُقبلها، لافتة إلى أنه أتى ذات الأفعال مع الشاهدتين الأولى والثانية.