وزير الداخلية السوداني يقول إن اليمنيين يحضون بالاهتمام وتقديم التسهيلات

المنامة - ياسر ابراهيم -

قال وزير الداخلية السوداني، الفريق أول ركن خليل باشا، الإثنين، إن اليمنيين المقيمين في السودان يحضون بالرعاية والاهتمام.

جاء ذلك خلال لقائه بسفير اليمن لدى السودان عمر المداوي، وفقا لما أوردته وكالة سبأ الحكومية.

وأكد وزير الداخلية السوداني، على متانة وعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.

وكان اللقاء قد بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها، وأوضاع الجالية اليمنية وتقديم التسهيلات الممكنة لها.

يشار إلى أن الحرب التي تشهدها السودان منذ عام ونصف قد ألقت بظلالها على الجالية اليمنية، حيث واجهوا صعوبات كبيرة خلال نقلهم إلى اليمن نتيجة الظروف التي عاشوها.

وكانت الحكومة اليمنية قد أجلت الرعايا اليمنيين من السودان على متن الخطوط الجوية اليمنية، وبعضهم تم إجلائهم إلى السعودية، فيما استقبلت قطر عدد من الجالية اليمنية في السودان، بعد مناشداتهم للتدخل مع اشتداد الحرب التي تشهدها البلاد.

ولم يذكر السفير اليمني أو المسؤول السوداني عدد اليمنيين الذين لا يزالون يتواجدون بالسودان حتى اليوم.