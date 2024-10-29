الصحة: خمسة شهداء و3 جرحى بسبب غارة العدو الإسرائيلي على بوداي

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة العدو الإسرائيلي على بوداي في محافظة بعلبك الهرمل أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد خمسة أشخاص من بينهم طفل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

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