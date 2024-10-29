حزب الله: استهدفنا تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة واخر في مستعمرة روش بينا

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 00:11 من مساء يوم الإثنين 28-10-2024، تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.

وفي بيان اخر، اعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 20:11 من مساء يوم الإثنين 28-10-2024، تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة روش بينا بصلية صاروخية.